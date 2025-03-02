Ankara'daki Fatma Bacı Camii'nde doğal gaz sızıntısı: 16 kişi hastanelik oldu

Ankara'daki Fatma Bacı Camii'de teravih namazının kılındığı sırada doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 08:31

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Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada cami cemaatinden rahatsızlananlar oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Caminin etrafında güvenlik tedbiri alan ekipler, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti.

Ankara'daki Fatma Bacı Camii (AA)

Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.