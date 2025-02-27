Ramazan ayı öncesinde zincir marketler, özellikle temel gıda ürünlerini içeren Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi ürünlerle hazırlanan bu koliler, her bütçeye hitap edecek şekilde farklı fiyat aralıklarında sunuluyor. Ramazan ayı bu yıl, Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece sahurla başlayacak. Ramazan kolileri, genellikle ayın ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Peki, 2025 yılı için Ramazan kolisi fiyatları ne kadar olacak? İşte, A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve paket içerikleri…

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