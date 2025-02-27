Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...
Her yıl Ramazan ayı öncesinde büyük zincir marketler, özellikle temel gıda ürünlerini içeren Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi ürünlerle hazırlanan bu koliler, her bütçeye hitap edecek şekilde farklı fiyat aralıklarında sunuluyor. Ramazan ayı bu yıl, Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece sahurla başlayacak. Ramazan kolileri, genellikle ayın ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Peki, 2025 yılı için Ramazan kolisi fiyatları ne kadar olacak? İşte, marketlerdeki ( A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros) Ramazan kolisi fiyatları…
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:35