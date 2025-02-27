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Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...

Her yıl Ramazan ayı öncesinde büyük zincir marketler, özellikle temel gıda ürünlerini içeren Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi ürünlerle hazırlanan bu koliler, her bütçeye hitap edecek şekilde farklı fiyat aralıklarında sunuluyor. Ramazan ayı bu yıl, Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece sahurla başlayacak. Ramazan kolileri, genellikle ayın ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Peki, 2025 yılı için Ramazan kolisi fiyatları ne kadar olacak? İşte, marketlerdeki ( A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros) Ramazan kolisi fiyatları…

Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:35
Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...

Ramazan ayı öncesinde zincir marketler, özellikle temel gıda ürünlerini içeren Ramazan kolilerini satışa sunuyor. Un, yağ, şeker, çay, bakliyat gibi ürünlerle hazırlanan bu koliler, her bütçeye hitap edecek şekilde farklı fiyat aralıklarında sunuluyor. Ramazan ayı bu yıl, Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece sahurla başlayacak. Ramazan kolileri, genellikle ayın ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Peki, 2025 yılı için Ramazan kolisi fiyatları ne kadar olacak? İşte, A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve paket içerikleri…

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Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ SEÇENEKLERİ

FİYAT: 369,95 TL

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Sırma Ayçiçek Yağı 1 L
Tat İthal Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Toz Şeker 1000 G
Efor Harman Siyah Çay 500 G
Söke Buğday Unu 1000 G

Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...

Mutlu Burgu Makarna 500 G - 2 Adet
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Et Suyuna Asma Yapraklı Çorba 75 G
Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80

Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...

LEZZET PAKETİ 2025: 629,95 TL

Lezzet Paketi İçindekiler:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G x 2

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G

Tat Domates Salçası 830 G

Ramazan kolisi fiyatı nedir? Ramazan kolisi içinde neler olur? A101, BİM, Tarım Kredi, Carrefour, Migros...

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Filiz Mardin Pilavlık Bulgur 800 G

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100G

Tat Doğranmış Domates 400