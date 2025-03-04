Nursel ile Mutfak Bahane ne zaman, saat kaçta? Mutfak Bahane yarışmasının ödülü ne?

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 12:16

Ekranların sevilen ismi Nursel Ergin , Mutfak Bahane adlı programıyla Atv ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezona taze içerikler ve eğlenceli mutfak anekdotları ile giriş yapan Ergin, izleyicilerine farklı yemek tarifleri ve mutfak sırlarını sunacak. Peki Mutfak Bahane hangi tarihte yayınlanacak? İşte programa dair detaylar…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

NURSEL İLE MUTFAK BAHANE NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyicilerle buluşacak olan Mutfak Bahane'de gelinler, kayınvalideleriyle yemek yapacak, eşleri ise en lezzetli yemeği seçmeye çalışacak. Eğlence, sohbet, yemek ve yarışmanın birleştiği bu programda hayatın her anı bulmak mümkün.

Nursel Ergin'in enerjik sunumuyla Mutfak Bahane'de her gün 4 çift, birincilik için yarışacak. Ödüller ve lezzetli yemekler arasında kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler hem nefis yemeklere hem de keyifli sohbetlere tanıklık edecek.