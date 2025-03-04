Nursel ile Mutfak Bahane ne zaman, saat kaçta? Mutfak Bahane yarışmasının ödülü ne?
Nursel Ergin, Atv ekranlarında yayınlanacak yeni programı Mutfak Bahane ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ergin, mutfağa dair eğlenceli ve samimi sohbetlerle ekranlara geri dönüyor. Program, izleyenlere farklı yemek tarifleri ve mutfak sırları sunarken, Nursel Ergin'in enerjik ve sıcak sunumu ile dikkat çekecek. Peki Nursel ile Mutfak Bahane ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler…
Ekranların sevilen ismi Nursel Ergin, Mutfak Bahane adlı programıyla Atv ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezona taze içerikler ve eğlenceli mutfak anekdotları ile giriş yapan Ergin, izleyicilerine farklı yemek tarifleri ve mutfak sırlarını sunacak. Peki Mutfak Bahane hangi tarihte yayınlanacak? İşte programa dair detaylar…
NURSEL İLE MUTFAK BAHANE NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyicilerle buluşacak olan Mutfak Bahane'de gelinler, kayınvalideleriyle yemek yapacak, eşleri ise en lezzetli yemeği seçmeye çalışacak. Eğlence, sohbet, yemek ve yarışmanın birleştiği bu programda hayatın her anı bulmak mümkün.
Nursel Ergin'in enerjik sunumuyla Mutfak Bahane'de her gün 4 çift, birincilik için yarışacak. Ödüller ve lezzetli yemekler arasında kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler hem nefis yemeklere hem de keyifli sohbetlere tanıklık edecek.
MUTFAK BAHANE SUNUCU KİMDİR?
Nursel Ergin'in sunumuyla Mutfak Bahane, Atv ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da doğdu. Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Ergin, yetiştirme yurdunda büyümüş ve 18 yaşında evlenip Bengü adında bir kızı olmuştur. Ayrıca, Cam Kırıkları adlı dizide rol almış ve Mutfağım adlı yemek programıyla izleyici karşısına çıkmıştır. Ardından, Nursel'in Mutfağı programını sunmuştur.