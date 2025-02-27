Narin Güran davasında yeni gelişme: Serbest bırakılan yenge ilk kez konuştu!

Amca Salim Güran'ın eşi Hediye Güran serbest kaldıktan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu. Yenge Hediye Güran, Narin'in kaybolduğu gün annesi Yüksel ile evde 2 saate yakın oturduğunu anlattı.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 00:00

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Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran (8), günlerce arandı. Öldürülüp dereye atıldığı ortaya çıktı. Amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınıp serbest bırakıldı.



Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olduğu iddia edilen Hediye Güran, serbest kaldıktan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu. Yenge Hediye Güran, Narin'in kaybolduğu gün annesi Yüksel ile evde 2 saate yakın oturduğunu anlattı. Evden ayrıldığı sırada ve öncesinde Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ı görmediğini ifade etti.