Diyarbakır’da sahte içki operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 18:01

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkol satışı, tüketimi ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarda B.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 60 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 1 adet damıtma aparatı, 100 adet muhtelif boyutlarda cam şişe, 15 adet alkollü içecek yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma, 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 2 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen madde ve materyaller ile silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınırken, şüpheli B.K. ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 60 litre alkol ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki nasıl anlaşılır? (AA)

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içkiler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor.

TAT VE KOKUDAN ANLAŞILMIYOR

Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor. Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.

Sahte içki nasıl anlaşılır? Kapağa ve bandrole dikkat! (AA)

KAPAĞA VE BANDROLE DİKKAT

Uzmanlar, sahte içki tüketiminden korunmak için şunları öneriyor:

Şişelerin kapalı ve bandrollü olmasına dikkat edilmeli. Tüketim sonrası bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Özellikle görme bozukluğu gibi belirtiler varsa bu durum ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeden tıbbi destek alınmalıdır.