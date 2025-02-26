OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Yüksel ile kardeş gibi olduklarını söyleyem ve olay gününü anlatan Hediye Güran," Sabah uyandığımda Yüksel telefon açtı. 'Makinen boş mu?' dedi. Benden önce kız kardeşini aramış o dolu demiş. Makinesi bozuk değildi ama uzun süreli yıkamıyordu. 10 dakika kaldı, çamaşırları bıraktı ve gitti. Yıkandıktan sonra çamaşırları astım. Çamaşırları götürdüm. Eren'e leğeni verdim. Eren 'Annem uyuyor' dedi. Saat 2-3 gibiydi. Eve cadde yolundan gittim bir hareketlilik görmedim. Salim abinin bahçesinden suyu açtım. Balkonumu yıkamadım. Suyu kapatmaya gittim daha sonra. Saat 4 gibi Yüksel Güran ve çocuklarının sesini duydum. Yüksel 'Neden çamaşırları bana söylemedin. Ben gelir alırdım' dedi. Yüksel ile oturduk. Yüksel'in morali iyiydi Baran askere gideceği için heyecanlıydı. Enes'in davranışlarından da bir anormallik görmedim. Yüzünde bir iz yoktu. 6'ya kadar onlarda oturdum. Narin'in kursa gittiğini söylediler. 'Bu saate kadar kurs mu var?' dedim. Yüksel, 'Narin kurstan sonra Hüseyin amcanın çocuklarını görmeye gidecekti' dedi. Bizim oralarda bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Narin rahatlıkla bir yerlere giderdi." ifadelerini kullandı.