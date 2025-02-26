Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Cinayetin bir numaralı görgü şahidi olduğu düşünülen Hediye Güran, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu.
takvim.com.tr Narin Güran cinayetinin ardındaki sır perdesini aralama çalışmaları sürüyor. 3 iddianameden oluşan cinayet davası ile ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.
Tutuklu şüphelilerden
Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Ağlayarak cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı. HEDİYE GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU
Gündeme bomba gibi düşen tahliyenin ardından
Hediye Güran ilk kez açıklamalarda bulundu. Yüzünü göstermek isteyen Güran, sırtı dönük bir şekilde Esra Ezmeci'nin programına katıldı.
Beyanlarında ısrarla olay anında evde olduğunu, Narin'in hiç eve gelmediğini, yine sanık Salim ile sanık Nevzat'ın da eve hiç gelmediğini, evde sanık Enes'in uyuduğunu belirten
Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran da cezaevinde bulunuyor.
Cezaevinde 6 aya yakın bir süre kaldığını söyleyen
Hediye Güran, "Çok zor günler yaşadık. Yüksel'i hava aldığımız alanda görüyordum. Ona ne söylesem ağlıyordu. Gece- gündüz ağladı. Kızının mezarını göremediği için acı çekiyordu. İftiraya uğradığını söylüyordu. Yüksel'in acısından kendi acımı unuttum. Yüksel'in kendine bir şey yapmasından çok korktum. Yüksel çocuklarını çok seviyor ve onlara titriyordu." dedi.