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Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Cinayetin bir numaralı görgü şahidi olduğu düşünülen Hediye Güran, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu.

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takvim.com.tr
Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu

Narin Güran cinayetinin ardındaki sır perdesini aralama çalışmaları sürüyor. 3 iddianameden oluşan cinayet davası ile ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Ağlayarak cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

HEDİYE GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU

Gündeme bomba gibi düşen tahliyenin ardından Hediye Güran ilk kez açıklamalarda bulundu. Yüzünü göstermek isteyen Güran, sırtı dönük bir şekilde Esra Ezmeci'nin programına katıldı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Beyanlarında ısrarla olay anında evde olduğunu, Narin'in hiç eve gelmediğini, yine sanık Salim ile sanık Nevzat'ın da eve hiç gelmediğini, evde sanık Enes'in uyuduğunu belirten Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran da cezaevinde bulunuyor.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Cezaevinde 6 aya yakın bir süre kaldığını söyleyen Hediye Güran, "Çok zor günler yaşadık. Yüksel'i hava aldığımız alanda görüyordum. Ona ne söylesem ağlıyordu. Gece- gündüz ağladı. Kızının mezarını göremediği için acı çekiyordu. İftiraya uğradığını söylüyordu. Yüksel'in acısından kendi acımı unuttum. Yüksel'in kendine bir şey yapmasından çok korktum. Yüksel çocuklarını çok seviyor ve onlara titriyordu." dedi.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu

"NARİN'İ BİR GÜN ÖNCE GÖRDÜM"
Narin'i olaydan bir gün önce gördüğünü belirten Güran, gözyaşları içinde şunları söyledi:

Narin sevgi dolu bir çocuktu. Kime ne zararı olmuş olabilir anlamıyorum. Narin doğunca ona bir hafta ben baktım. Ailesi Narin doğunca çok sevindi. Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez. Enes bir şey yapsa bile benim tanıdığım Yüksel bunu saklamazdı. Bir anne için evladından daha değerli bir şey yoktur.

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak ses kaydı! Katil belli oldu mu? Suçu Enes üstlenecek iddiası

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Hediye Güran, Yüksel Güran'ın başka bir cezaevine tahliye edildiği sürece ilişkin ise şunları söyledi:
Sesimizi duyabiliyorduk ama birbirimizi duyamıyorduk. Camdan bana seslendi. 'Hediye beni götürüyorlar' diyerek bağırdı. O çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Orada çok acı çektim. Yüksel, Narin'e kıyan ortaya çıksın ben ömür boyu burada yatmaya razıyım diyordu. Bana göre Narin'in katili Nevzat. Nevzat'tan böyle bir şey beklemezdim. Nevzat'tan asla şüphelenmedim.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
Yüksel ile kardeş gibi olduklarını söyleyem ve olay gününü anlatan Hediye Güran," Sabah uyandığımda Yüksel telefon açtı. 'Makinen boş mu?' dedi. Benden önce kız kardeşini aramış o dolu demiş. Makinesi bozuk değildi ama uzun süreli yıkamıyordu. 10 dakika kaldı, çamaşırları bıraktı ve gitti. Yıkandıktan sonra çamaşırları astım. Çamaşırları götürdüm. Eren'e leğeni verdim. Eren 'Annem uyuyor' dedi. Saat 2-3 gibiydi. Eve cadde yolundan gittim bir hareketlilik görmedim. Salim abinin bahçesinden suyu açtım. Balkonumu yıkamadım. Suyu kapatmaya gittim daha sonra. Saat 4 gibi Yüksel Güran ve çocuklarının sesini duydum. Yüksel 'Neden çamaşırları bana söylemedin. Ben gelir alırdım' dedi. Yüksel ile oturduk. Yüksel'in morali iyiydi Baran askere gideceği için heyecanlıydı. Enes'in davranışlarından da bir anormallik görmedim. Yüzünde bir iz yoktu. 6'ya kadar onlarda oturdum. Narin'in kursa gittiğini söylediler. 'Bu saate kadar kurs mu var?' dedim. Yüksel, 'Narin kurstan sonra Hüseyin amcanın çocuklarını görmeye gidecekti' dedi. Bizim oralarda bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Narin rahatlıkla bir yerlere giderdi." ifadelerini kullandı.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Enes'in dışarı çıktığını görmediğini söyleyen Hediye Güran, "Ben evime dönerken, Enes evine doğru gidiyordu. Salim'in arabasına dikkat etmedim. Orada mıydı değil miydi bilmiyorum. Ahırdan bir ses duymadım. Ben ne anlatsam bana inanılmadı. Ben ne gördüysem onu anlattım. Yüksel'in yanına giderken, telefonum evde kalmış. Ben çok telefon kullanmıyorum. Eşim ile genelde akşam konuşuyoruz.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Oğlum o gün 13:00'dan sonra evde olmadığımı söylemiş. Oğlum, uyuyordu o yüzden doğru ifade veremedi. Narin'in kaybını Yüksel'den öğrendim. Yüksel Hüseyin amcalara, halasına gitmiş. Ben ilk başta telaşlanmamıştım ama daha sonra Yüksel'i perişan halde görünce telaşlandım.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu

DOĞUM KONTROL HAPINI NEDEN ALDI?
Hediye Güran'ın eczaneden doğum kontrol hapı alması da oldukça çok konulmuştu. Güran ve aileden birisinin ilişkisi olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Güran konuya ilişkin "Bizim bir özelimiz kalmadı. Eşim bana önceden alıyordu. Çocuk istemediğim için kullanıyordum." dedi.

Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?

Yenge Güran, Salim Güran ile olan telefon görüşmesine ilişkin ise "Eltim ile görüşmek için aradım. Eşim Fuat'ın arabasını Salim alırdı. Birbirlerinden araba alırlardı. Salim'in yaptığını düşünmüyorum. Arabanın kapısı açıktı zaten Narin oturuyordu. " şeklinde konuştu.