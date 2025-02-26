Aydın'da itfaiyeyi arayarak asılsız ihbarda bulunan çocuk ortalığı ayağa kaldırdı!

Aydın'da bir okuldan gelen yangın ihbarı, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Derslerin devam ettiği saatte okula gelen itfaiye ekipleri, ihbarın 'şaka olsun' diye bir öğrenci tarafından yapıldığını öğrenince derin bir nefes aldı.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 18:36

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112 Acil Çağrı merkezini arayan bir öğrenci, "Zafer Ortaokulu'nda yangın var" deyip ihbarda bulundu. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'da itfaiyeyi arayarak asılsız ihbarda bulunan çocuk ortalığı ayağa kaldırdı (İHA)

Kısa sürede Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki okula itfaiye ekipleri ile birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Aydın'da itfaiyeyi arayarak asılsız ihbarda bulunan çocuk ortalığı ayağa kaldırdı (İHA)

Bir anda okula giren itfaiye ekiplerini gören okul idaresi ve öğretmenler şaşkınlığını gizleyemezken, herhangi bir yangın izine rastlamayan ekipler, gerçeği öğrenince rahat bir nefes aldı.

Aydın'da itfaiyeyi arayarak asılsız ihbarda bulunan çocuk ortalığı ayağa kaldırdı (İHA)

Yapılan incelemede okuldaki bir öğrencinin şaka olsun diye asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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