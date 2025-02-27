Acılı baba İtalyan şef Minguzzi konuştu: Oğluma sahip çıktığınız için teşekkür ederim
Vatandaşların desteğinden büyük bir güç aldığını söyleyen acılı baba İtalyan şef Minguzzi, Türkiye bize iyi insanların var olduğunu gösterdi. Oğluma sahip çıktığınız için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.
İstanbul'da lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi (15) kaykay malzemeleri almak için bit pazarına gitti. B.B. ve U.B adlı iki şehir eşkıyası tarafından katledildi. Caniler tutuklanırken Mattias gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Acılı baba Andrea Minguzzi, yaşadığı derin üzüntüye rağmen vatandaşların desteğinden büyük bir güç aldığını söyledi. İtalyan şef Minguzzi, "Oğlumu hiçbir şey geri getirmeyecek ama onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Oğlum bir melek oldu. Türkiye bize iyi insanların var olduğunu gösterdi. Oğluma sahip çıktığınız için teşekkür ederim" sözleriyle duyduğu minnettarlığı ifade etti.