Hastalığı saatler içerisinde söküp atıyor! İbrahim Saraçoğlu’ndan gripsavar kür!
Gripten korunmanın en doğal yolu, doğru bitkileri düzenli olarak tüketmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı koruma sağlayan etkili bir kür tarifi paylaştı. Hibiskus ve nar kabuğuyla hazırlanan bu karışım, hastalık sürecinin hafiflemesine ve kolaylıkla atlatılmasına fayda sağlıyor.
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte grip vakaları artışa geçti. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun 10 yıl önce bir programda verdiği bu tarif bağışıklığı güçlendiren ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.. Nar kabuğu ve hibiskus ile hazırlanan bu özel tarif, düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı adeta bir zırh gibi koruyor.
GRİP İÇİN HİBİSKUS VE NAR KABUĞU KÜRÜ TARİFİ
Bu kür, bağışıklığı güçlendirmeye ve grip belirtilerine karşı doğal bir destek sağlamaya yardımcı olur.
Malzemeler
1 bardak su (200 ml)
2 adet 1 lira büyüklüğünde kurutulmuş nar kabuğu
1 tatlı kaşığı hibiskus
Hazırlanışı
Bir bardak suyu kaynatın.
Kaynamakta olan suyun içine nar kabuklarını ekleyin.
Üzerine 1 tatlı kaşığı hibiskus ilave edin.
Karışımı 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın.
Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Ilık hale geldiğinde süzerek tüketin.