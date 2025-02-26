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Hastalığı saatler içerisinde söküp atıyor! İbrahim Saraçoğlu’ndan gripsavar kür!

Gripten korunmanın en doğal yolu, doğru bitkileri düzenli olarak tüketmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı koruma sağlayan etkili bir kür tarifi paylaştı. Hibiskus ve nar kabuğuyla hazırlanan bu karışım, hastalık sürecinin hafiflemesine ve kolaylıkla atlatılmasına fayda sağlıyor.

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Hastalığı saatler içerisinde söküp atıyor! İbrahim Saraçoğlu’ndan gripsavar kür!

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte grip vakaları artışa geçti. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun 10 yıl önce bir programda verdiği bu tarif bağışıklığı güçlendiren ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.. Nar kabuğu ve hibiskus ile hazırlanan bu özel tarif, düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı adeta bir zırh gibi koruyor.

Saraçoğlu'nun 10 yıl önce katıldığı televizyon programı ( Fotoğraf: Youtube)Saraçoğlu'nun 10 yıl önce katıldığı televizyon programı ( Fotoğraf: Youtube)

GRİP İÇİN HİBİSKUS VE NAR KABUĞU KÜRÜ TARİFİ

Bu kür, bağışıklığı güçlendirmeye ve grip belirtilerine karşı doğal bir destek sağlamaya yardımcı olur.

Malzemeler

1 bardak su (200 ml)

2 adet 1 lira büyüklüğünde kurutulmuş nar kabuğu

1 tatlı kaşığı hibiskus

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

Hazırlanışı

Bir bardak suyu kaynatın.

Kaynamakta olan suyun içine nar kabuklarını ekleyin.

Üzerine 1 tatlı kaşığı hibiskus ilave edin.

Karışımı 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Ilık hale geldiğinde süzerek tüketin.

Verilen kür tarifiVerilen kür tarifi

Kullanım Şekli

Günde 2 kez (bir öğlen önce, bir öğlen sonra) içilir.

7 gün boyunca düzenli olarak tüketilir.

7 günlük kullanım sonrasında 2 gün ara verilir.

Toplamda 28 gün boyunca bu döngü devam eder.

Hibiskus çayıHibiskus çayı

Saklama Önerisi

Nar kabuklarını atmayın, kurutarak muhafaza edin.

Kurumuş nar kabukları, kese kağıdında veya açık bir ortamda saklanmalıdır. Nemli bir kapta saklamayın, aksi takdirde mantar oluşabilir.

Buzdolabında saklamaya gerek yoktur.

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