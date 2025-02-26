Hastalığı saatler içerisinde söküp atıyor! İbrahim Saraçoğlu’ndan gripsavar kür!

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:40

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte grip vakaları artışa geçti. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun 10 yıl önce bir programda verdiği bu tarif bağışıklığı güçlendiren ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.. Nar kabuğu ve hibiskus ile hazırlanan bu özel tarif, düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı adeta bir zırh gibi koruyor.