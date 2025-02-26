Ataşehir’de alt geçit sapığı! Evinden çıkanlar şoke etti

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 13:49

Barbaros Mahallesinde bulunan Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde, çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul Ataşehir 'de mide bulandıran bir olay yaşandı.

Ataşehir'de alt geçiti kullanan kadınlara yönelik cinsel saldırıda bulunan şüpheli evine yapılan operasyonla yakalandı. (DHA)

KENDİSİNİ KAMUFLE ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin, genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçitten geçen kadınları hedef aldığı belirlendi.

Görevliler, alt geçit ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri ve izleme çalışmaları başlattı. Olay yerine yakın bir noktada bulunan otobüs durağına gidiş ve geliş istikametinde şüphelinin, kadınlara saldırarak darbetmeye çalıştığı, darp sırasında tırnak aralarına giren şüphelinin deri örnekleri, ilgili görevlilerce DNA incelemesine alındı.

Şüphelinin kendini kamufle etmek amacıyla bere ve palto giyerek kendini gizlemeye çalıştığı belirlendi.

18 Şubat'ta saat 11.20 sıralarında şüphelinin güvenlik tedbirleri alındığı noktadan koşarak uzaklaştığı ve park halindeki bir araca bindiği görüldü.