Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı babası İtalyan şef Andrea Minguzzi konuştu: Kalbinden 5 kez bıçakladılar

Oğlumu hiçbir şey geri getirmeyecek ama onun için yapabileceğim ne varsa yapacağım. Benim oğlum melek oldu, hepimizin kurbanı oldu. Bizim beklediğimiz mucize gerçekleşmedi ama Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi. İyi insanların varlığını bize gösterdi. Oğluma bu kadar sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.