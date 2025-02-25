Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı babası İtalyan şef Andrea Minguzzi konuştu: Kalbinden 5 kez bıçakladılar İstanbul Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda geçtiğimiz ay bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi korkunç olayın ardından ilk kez konuştu. Acılı baba görüntüleri izleyemediğini söylerken "Oğlumu kalbinden 5 kere bıçakladılar. Bunu yapanlar çocuk sayılmamalı, en ağır cezayı almalı" ifadelerini kullandı. takvim.com.tr
Türkiye'nin konuştuğu olay,
İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında yaşandı.
İtalyan şef
Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. "ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEYİP BIÇAKLADI!
15 yaşındaki B.B.'nin Alışveriş yaptığı sırada 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attığı ardından bıçakladığı Minguzzi kurtarılamadı. 15 yaşındaki B.B. tutuklanırken İtalyan şef
Andrea Minguzzi, yaşanan korkunç olayı ilk kez anlattı. ACILI BABA İLK KEZ KONUŞTU: O GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM!
Acılı baba, 17 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve bu Türk insanını çok sevdiklerini açıkladı. Korkunç haberi telefonda aldığını söyleyen
Andrea Minguzzi, "En hızlı şekilde hastaneye gittik ama vardığımızda oğlum komaya girmişti. Ben o bıçaklanma görüntülerini izleyemedim bile" ifadelerini kullandı. "OĞLUMU KALBİNDEN 5 KERE..."
Acılı baba, oğlunu öldüren katilin en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini açıkladı. Katıldığı Kanal D'nin programında açıklamalarda bulunan
Andrea Minguzzi "Oğlumu kalbinden 5 kere bıçakladılar. Bunu yapanlar çocuk sayılmamalı, en ağır cezayı almalı. Oğlumu hiçbir şey geri getirmeyecek ama onun için yapabileceğim ne varsa yapacağım. Benim oğlum melek oldu, hepimizin kurbanı oldu. Bizim beklediğimiz mucize gerçekleşmedi ama Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi. İyi insanların varlığını bize gösterdi. Oğluma bu kadar sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.