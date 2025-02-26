Yeşilçam'ın ünlü sanatçısı Müjde Ar'dan korkutan haber: Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi!

Ünlü sanatçı Müjde Ar, eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’la birlikte kaza yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Müjde Ar (70) ve eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı (80) taşıyan lüks otomobil, önceki akşam Onur T. idaresindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.



Feci kazada cipte bulunan Ar ve Karakaş, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sırt ve baş ağrısı çeken Müjde Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildi. Görgü tanığı Süleyman Soykan, "Şuradan hızlı bir şekilde geliyordu. Oradan bir ses duydum. Bir baktık ki küt diye vurdu. Sonra da polisler geldi. Araç marketin oradan çıktı" diye konuştu.

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