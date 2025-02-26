İspanya’dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları 3,5 ayın sonunda İstanbul’a ulaştı

HAC YOLCULUĞU AYNI ZAMANDA BİR TEBLİĞ YOLCULUĞU Yolculuk sırasında mucize olarak nitelendirdiği çok sayıda olayla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Hernandez, "hac yolculuğun aynı zamanda bir tebliğ yolculuğu olduğunu fark ettiklerini" belirtti.

Hernandez, kendisinin bu hayaline Harkassi ve Rodriguez'in de at sırtında eşlik ettiğini, İspanya'da yaşayan inşaat ustası Bouchaib Jadil'in ise önden arabayla giderek ekibe lojistik destek sağladığını dile getirdi.

Hacı adaylarından Harkassi ise kaybolan bir geleneği yeniden gün yüzüne çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Harkassi, bu yolculuk için birkaç yıl boyunca para biriktirdiklerini ve antrenman yaptıklarını aktardı.

İspanya'dan yola çıkan, hac ibadetini yerine getirebilmek için 3 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, 6 Şubat'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı. (AA)

İspanya'dan yola çıkan, hac ibadetini yerine getirebilmek için 3 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, 6 Şubat'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı. (AA)

Yolculuğun zor olmasına karşın maceralarla da dolu olduğunu vurgulayan Harkassi, "Komik anlar, maceralar yaşadık. Allah bizimleydi bunu gördük. Sadece saf duygularla hacca varmak adına yola çıkıldı. Biz de bunun bir parçası olduk. Şu an yarısındayız yolun ve inşallah daha kolaylaşır yolumuz." dedi.

Ramazan ayını İstanbul'da geçirmek istediklerini belirten ekip, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi önemli dini ve tarihi merkezleri ziyaret etmek istediklerini kaydetti.