Mukabele ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayı Mukabele saatleri ve yayın kanalları!
Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan mukabele, milyonlarca Müslüman tarafından takip ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in her gün bir cüz okunarak hatmedildiği bu gelenek hem bireysel olarak hem de camilerde toplu şekilde gerçekleştiriliyor. Televizyon ekranlarında da yer bulan mukabele programları izleyicilere Kur’an-ı Kerim’i takip etme ve dinleme imkanı sunuyor. Peki 2025 Ramazan ayında mukabele ne zaman başlıyor? Hangi kanallarda, saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilen yayın bilgileri.
Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mukabele geleneği de büyük bir heyecanla bekleniyor. Osmanlı'dan günümüze kadar devam eden bu güzel gelenekte her gün bir cüz okunarak Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim'in tamamı hatmediliyor. Özellikle camilerde, televizyon kanallarında ve dijital platformlarda takip edilebilen mukabele programları milyonlarca kişiyi Kur'an'ın manevi atmosferiyle buluşturuyor.
MUKABELE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan mukabelesi her sene Diyanet TV'de yayınlanıyor. Diyanet Tv'nin mevcut yayın akışına göre, saat 07:00 ile 15:00'te yayınlanan mukabelede şuanda 15. düzden devam ediliyor.
TRT1'de Ramazanın ilk gününde Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif programı saat 06:10'da başlayacak.
CAMİLERDE MUKABELE
Ramazan ayı boyunca Kur'an Kursu öğreticileri tarafından her gün belirlenen cami ve kur'an kurslarında mukabele okunuyor.