Mukabele ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayı Mukabele saatleri ve yayın kanalları!

Din görevlilerinin mukabele okumaları her sene olduğu gibi bu sene de belirleyecekleri saatler arasında yapılıyor.

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MUKABELE NEDİR?

Mukabele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine ad olmuş, zamanla hâfızların bu okuyuşları için de aynı terim kullanılmıştır.