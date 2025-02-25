Müjde Ar trafik kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu...

Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı. 70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya

Trafik kazası geçiren Ar'ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Sosyal medya

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir."