Serdar Ortaç yasa dışı bahis teşvikinden hakim karşısına çıktı: Cezası belli oldu!

Serdar Ortaç'ın yasa dışı bahse teşvikten yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Ortaç'ı 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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Yasak bahse teşvik yaptığı iddia edilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Sertar Ortaç'ı 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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