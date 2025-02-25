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Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç'ın cezası belli oldu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza belli oldu. Serdar Ortaç, 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:21
Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza belli oldu.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!

10 AY HAPİS VE 400 TL PARA CEZASI

Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!

Mahkeme, Ortaç'ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!

3 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!

Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

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