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Sahurda tüketin, gün boyu aç kalmayın! Canan Karatay’ın ramazan sırrı ortaya çıktı!

Canan Karatay'dan sahur sofralarına altın değerinde tavsiye! O besin, orucu zinde tutmanın anahtarı.

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Sahurda tüketin, gün boyu aç kalmayın! Canan Karatay’ın ramazan sırrı ortaya çıktı!

Sahurda ne yemeliyiz sorusu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Canan Karatay, oruç tutanların gün boyu tok kalmasını sağlayacak ve bağışıklık sistemini güçlendirecek bir besin önerisinde bulundu. Karatay, bu besinin sahur sofralarında mutlaka yer alması gerektiğini belirterek, oruç tutanların daha dinç ve enerjik bir Ramazan geçireceklerini ifade etti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SAHURDA MUTLAKA TÜKETİLMELİ!

Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, sahurda tercih edilmesi gereken en önemli gıdalardan birinin andız pekmezi olduğunu belirtti. Oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineralleri sağladığını vurgulayan Karatay, özellikle kan değerleri düşük olan bireylerin sahurda mutlaka tüketmesi gerektiğini ifade etti.

ANDIZ PEKMEZİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Karatay'a göre andız pekmezi, eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanılan güçlü bir besin. İçeriğinde yüksek miktarda demir ve mineraller barındıran bu pekmez, oruç sürecinde enerji seviyesini dengelemede önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda vücudun kan yapıcı hücrelerini destekleyerek demir eksikliğini gidermeye yardımcı oluyor.

İŞTE ANDIZ PEKMEZİNİN ŞAŞIRTICI FAYDALARI!

Kan Değerlerini Destekler
Andız pekmezi, kan içindeki demir seviyesini artırarak kan hücrelerini güçlendiriyor. Bu sayede sahurda tüketildiğinde, gün boyunca halsizlik ve baş dönmesi gibi sorunların önüne geçiyor.

Karaciğeri Temizler
Prof. Dr. Canan Karatay, andız pekmezinin karaciğer üzerinde de oldukça etkili olduğunu belirtti. Karaciğerde biriken toksinleri temizleyerek ödem oluşumunu önleyebildiğini ifade eden Karatay, bu sayede vücudun daha dinç ve sağlıklı hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Uzun Süre Tokluk Sağlar
Sahurda tüketilen bu doğal besin, damarlardaki kan akışını düzenleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve metabolizmayı destekleyerek uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Oruç sürecinde mideyi rahatlatan ve enerji veren andız pekmezi, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

KAŞIK KAŞIK TÜKETMEK GEREKİR Mİ?

Uzmanlar, andız pekmezinin faydalı olsa da aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Günde 1-2 tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor. Aşırı miktarda tüketildiğinde ise şeker oranı nedeniyle bazı bireylerde kan şekeri dengesini etkileyebilir. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının dikkatli tüketmesi gerektiği belirtiliyor.

SAHUR SOFRANIZDA YER AÇIN!

Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için andız pekmezi sahurda güçlü bir destekçi olabilir. Gün boyu dinç kalmak ve uzun süre tokluk hissi sağlamak isteyenler, bu doğal besini sofralarına ekleyerek Ramazan'ı daha rahat geçirebilir.

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