Sahurda tüketin, gün boyu aç kalmayın! Canan Karatay’ın ramazan sırrı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:36

Sahurda ne yemeliyiz sorusu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Canan Karatay , oruç tutanların gün boyu tok kalmasını sağlayacak ve bağışıklık sistemini güçlendirecek bir besin önerisinde bulundu. Karatay, bu besinin sahur sofralarında mutlaka yer alması gerektiğini belirterek, oruç tutanların daha dinç ve enerjik bir Ramazan geçireceklerini ifade etti.

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SAHURDA MUTLAKA TÜKETİLMELİ!

Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, sahurda tercih edilmesi gereken en önemli gıdalardan birinin andız pekmezi olduğunu belirtti. Oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineralleri sağladığını vurgulayan Karatay, özellikle kan değerleri düşük olan bireylerin sahurda mutlaka tüketmesi gerektiğini ifade etti.

ANDIZ PEKMEZİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Karatay'a göre andız pekmezi, eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanılan güçlü bir besin. İçeriğinde yüksek miktarda demir ve mineraller barındıran bu pekmez, oruç sürecinde enerji seviyesini dengelemede önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda vücudun kan yapıcı hücrelerini destekleyerek demir eksikliğini gidermeye yardımcı oluyor.