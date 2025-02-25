Hangi bal daha faydalı? Sahte bala dikkat! Balın gerçek mi, sahte mi olduğunu nasıl anlaşılır?

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

🍯 Öksürük ve Soğuk Algınlığına Karşı Etkili

◾ Bal yüzyıllardır doğal bir öksürük kesici olarak kullanılmıştır. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, balın tek başına ya da çayla karıştırıldığında öksürüğün şiddetini ve süresini azalttığını göstermiştir. Üstelik, balın etkisi birçok geleneksel tedavi yöntemi (öksürük şurupları, antihistaminikler ve iltihap gidericiler) ile kıyaslandığında daha başarılı bulunmuştur.

◾ Gough, balın yoğun kıvamı sayesinde boğazı kaplayarak tahrişi azalttığını ve anında rahatlama sağladığını ifade ediyor. Çalışmalar henüz balın kesin bir tedavi olduğunu kanıtlamasa da, uzmanlar doktora gitmeden önce bal tüketerek solunum yollarını rahatlatmayı öneriyor.

🍯 Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

◾ Bal, bağışıklık sistemini destekleyen doğal antioksidanlar olan polifenoller ve flavonoidler içerir. Araştırmalar, özellikle Manuka balının bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayabileceğini öne sürüyor.

◾ Beslenme uzmanı Hobson, Manuka balının içeriğindeki metilglioksal (MGO) sayesinde güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.