Hangi bal daha faydalı? Sahte bala dikkat! Balın gerçek mi, sahte mi olduğunu nasıl anlaşılır?
Bal Türkiye'de kahvaltı sofralarının ve tatlıların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Avrupa Komisyonu'nun 2023'te yaptığı bir incelemede, İngiltere'de satılan 10 bal örneğinin ucuz katkı maddeleriyle karıştırıldığını ortaya koydu. Ülkemizin farklı bölgelerinde birbirinden özel ballar üretilirken ne yazık ki balda taklit ve tağşiş yapılabiliyor. Bazen "organik" etiketiyle satılan balların gerçekte hileli olduğu ortaya çıkıyor. Peki sahte bal nasıl anlaşılır? İşte uzmanlarla bu soruları yanıtlıyoruz.