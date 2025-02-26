Zayıflarken yapılan en büyük 10 hatayı açıkladı! Polikistik Over Sendromu’na rağmen 38 kilo verdi!

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 09:28

Polikistik over sendromu (PCOS), kilo vermeyi zorlaştıran bir sağlık sorunu olsa da, doğru yöntemlerle hedefe ulaşmak mümkün. 10 ayda tam 38 kilo veren Sujata, bu süreci Instagram hesabında paylaştı ve kilo vermeye çalışırken yapılan yaygın hatalara dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram

PCOS'A RAĞMEN 38 KİLO VERDİ

Polikistik over sendromu (PCOS), kilo vermeyi zorlaştıran hormonal bir rahatsızlık olarak bilinir. Ancak bu, sağlıklı bir şekilde kilo kaybının imkansız olduğu anlamına gelmez. Sujata adında bir kadın, Instagram'da paylaştığı deneyimiyle bu zorlu sürecin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösterdi. PCOS'a rağmen 10 ayda tam 38 kilo vermeyi başaran Sujata, bu süreçte yapılan yaygın hatalara dikkat çekti ve bunlardan kaçınmanın kilo verme başarısını arttırabileceğini belirtti.

Sujata, "Keşke biri bana bunları daha önce söyleseydi de kilo verme yolculuğumda bu hataları yapmazdım" diyerek tecrübelerini takipçileriyle paylaştı. İşte kilo verme sürecinde en sık yapılan 10 hata...