Zayıflarken yapılan en büyük 10 hatayı açıkladı! Polikistik Over Sendromu'na rağmen 38 kilo verdi!
PCOS gibi hormonal rahatsızlıklarla mücadele ederken kilo vermek zor olabilir. Ancak Sujata, bu sürecin imkansız olmadığını kanıtladı. 10 ay içinde 38 kilo veren genç kadın, yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında paylaşarak en yaygın kilo verme hatalarına dikkat çekti.
Polikistik over sendromu (PCOS), kilo vermeyi zorlaştıran bir sağlık sorunu olsa da, doğru yöntemlerle hedefe ulaşmak mümkün. 10 ayda tam 38 kilo veren Sujata, bu süreci Instagram hesabında paylaştı ve kilo vermeye çalışırken yapılan yaygın hatalara dikkat çekti.
PCOS'A RAĞMEN 38 KİLO VERDİ
Polikistik over sendromu (PCOS), kilo vermeyi zorlaştıran hormonal bir rahatsızlık olarak bilinir. Ancak bu, sağlıklı bir şekilde kilo kaybının imkansız olduğu anlamına gelmez. Sujata adında bir kadın, Instagram'da paylaştığı deneyimiyle bu zorlu sürecin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösterdi. PCOS'a rağmen 10 ayda tam 38 kilo vermeyi başaran Sujata, bu süreçte yapılan yaygın hatalara dikkat çekti ve bunlardan kaçınmanın kilo verme başarısını arttırabileceğini belirtti.
Sujata, "Keşke biri bana bunları daha önce söyleseydi de kilo verme yolculuğumda bu hataları yapmazdım" diyerek tecrübelerini takipçileriyle paylaştı. İşte kilo verme sürecinde en sık yapılan 10 hata...
1. Tartıya Takılıp Kalmak
Kilo verme sürecinde yalnızca tartıdaki rakamlara odaklanmak motivasyonu düşürebilir. Su kaybı, kas kazanımı ve hormonal değişiklikler nedeniyle tartıdaki değişiklikler yanıltıcı olabilir. Bunun yerine ilerleme fotoğrafları çekmek, vücut ölçülerini takip etmek ve genel hissiyatı göz önünde bulundurmak daha doğru bir yaklaşımdır.
2. Öğün Atlama
Daha hızlı kilo vermek için öğün atlıyor veya aşırı kalori kısıtlaması yapıyorsanız, bu metabolizmanızı yavaşlatabilir. Vücut, ihtiyacı olan besinleri alamadığında yağ depolama moduna geçebilir. Ayrıca, öğün atlıyor olmak ilerleyen saatlerde kontrolsüz yemek yeme riskini artırabilir.
3. Aşırı Kardiyo Yapmak
Sadece kardiyoya odaklanıp kuvvet antrenmanı yapmamak, kas kaybına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Kas kütlesi arttıkça vücudun yağ yakma kapasitesi de artar. Bu nedenle kardiyo ile birlikte direnç egzersizleri yapmak önemlidir.