Maydonoz Döner'den operasyon sonrası ilk açıklama geldi!

Maydonoz Döner'den operasyon sonrası ilk açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 00:00

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FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Maydonoz Döner zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı.



Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı. Maydonoz Döner'den operasyon sonrası ilk açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.



Maydonoz Döner'in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir. Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. TMSF'nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz."

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