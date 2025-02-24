Taşkınlıkları bitmek bilmedi | Ev hapsi alan Merve Taşkın’a hapis istemiyle dava açıldı

"Taşkın"lıkları bitmek bilmedi | Ev hapsi alan Merve Taşkın'a hapis istemiyle dava açıldı
Fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabı üzerinden uygunsuz paylaşımlarda bulunmasının ardından sevgililer gününde para karşılığı isteyenle akşam yemeği yiyebileceği yönündeki paylaşımından ötürü 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı. 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ahlaksız ve uygunsuz paylaşımları bitmek bilmeyen her seferinde başka bir olayla gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, son olarak 14 Şubat paylaşımıyla yeni skandala imza attı.
400 BİN TL'YE AKŞAM YEMEĞİ
Merve Taşkın sosyal medya hesabından "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır"" paylaşımıyla mide bulandırmıştı.
EV HAPSİ ALMIŞTI
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.