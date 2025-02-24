Taşkınlıkları bitmek bilmedi | Ev hapsi alan Merve Taşkın’a hapis istemiyle dava açıldı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 20:14

Ahlaksız ve uygunsuz paylaşımları bitmek bilmeyen her seferinde başka bir olayla gündeme gelen fenomen Merve Taşkın , son olarak 14 Şubat paylaşımıyla yeni skandala imza attı.

Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)

400 BİN TL'YE AKŞAM YEMEĞİ

Merve Taşkın sosyal medya hesabından "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır"" paylaşımıyla mide bulandırmıştı.