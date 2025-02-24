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Kundaklama iddiaları ortaya çıkmıştı | "Necla Teyze" olarak tanınan Ülker Güleryüz'ün öldüğü yangında rapor açıklandı

Altındağ’da sokak hayvanlarını besleyen ve 'Necla Teyze' olarak tanınan Ülker Güleryüz, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Olayda kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırırken, yangının neden çıktığını belirleyen itfaiye raporu açıklandı.

DHA
DHA
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Kundaklama iddiaları ortaya çıkmıştı | Necla Teyze olarak tanınan Ülker Güleryüz’ün öldüğü yangında rapor açıklandı

Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, 18 Şubat'ta belediye ekipleri tarafından alındı.

Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu çıktı. (DHA)Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu çıktı. (DHA)

Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Ülker Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı.

Gecekondu yangınında hayatını kaybeden Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı. (AA)Gecekondu yangınında hayatını kaybeden Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

Aynı akşam Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Ülker Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu çıktı. (DHA)Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu çıktı. (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi. Yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi.

Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu çıktı. (DHA)Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu çıktı. (DHA)

İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca başsavcılık, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. Başkanlık tarafından yapılan incelemede yangının sobadan kaynaklandığı tespiti yapıldı.

YANGININ NEDENİ SOBA

İnceleme sonucu başsavcılığa gönderilen raporda, 'Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve 'Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü' kaydedildi. İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca, yapılan inceleme sonucunda, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

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