Kundaklama iddiaları ortaya çıkmıştı | "Necla Teyze" olarak tanınan Ülker Güleryüz'ün öldüğü yangında rapor açıklandı
Altındağ’da sokak hayvanlarını besleyen ve 'Necla Teyze' olarak tanınan Ülker Güleryüz, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Olayda kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırırken, yangının neden çıktığını belirleyen itfaiye raporu açıklandı.
Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, 18 Şubat'ta belediye ekipleri tarafından alındı.
Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Ülker Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı.
Aynı akşam Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Ülker Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.