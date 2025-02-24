Kundaklama iddiaları ortaya çıkmıştı | "Necla Teyze" olarak tanınan Ülker Güleryüz'ün öldüğü yangında rapor açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi. Yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi.

Hayvansever kadının öldüğü gecekondu yangınında itfaiye raporu çıktı. (DHA)

İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca başsavcılık, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. Başkanlık tarafından yapılan incelemede yangının sobadan kaynaklandığı tespiti yapıldı.

YANGININ NEDENİ SOBA



İnceleme sonucu başsavcılığa gönderilen raporda, 'Sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği' ve 'Tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü' kaydedildi. İtfaiye Daire Başkanlığı ayrıca, yapılan inceleme sonucunda, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN