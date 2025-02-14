Geçtiğimiz yıllarda bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Taşkın 'ın yaptığı 14 Şubat paylaşımları sonrası harekete geçildi.

400 BİN TL'YE AKŞAM YEMEĞİ Taşkın sosyal medya hesabından "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin."

Merve Taşkın gözaltında (DHA)

"Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.