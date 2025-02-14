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Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti! Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz yıllarda bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Taşkın'ın yaptığı 14 Şubat paylaşımları sonrası harekete geçildi. Taşkın'ın "müstehcenlik" suçu nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Taşkın, adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:23
Sevgililer Günü paylaşımı tepki çekmişti! Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

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    Geçtiğimiz yıllarda bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Taşkın'ın yaptığı 14 Şubat paylaşımları sonrası harekete geçildi.

    Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı!

    GÖZALTINA ALINDI
    Taşkın "müstehcenlik" suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi.

    Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)

    400 BİN TL'YE AKŞAM YEMEĞİ

    Taşkın sosyal medya hesabından "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin."

    Merve Taşkın gözaltında (DHA)Merve Taşkın gözaltında (DHA)

    "Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.

    Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)


    Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir paylaşım daha yapan Taşkın, "Beni cimere sikayet ediyormussunuz. Yemek yemenin suc oldugunu dusunmuyorum. Dilerlerse emniyetle de yemek yiyebiliriz." diyerek adeta yargı ve emniyete meydan okumuştu.

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