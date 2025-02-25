2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Mevlid Kandili ibadetleri
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, geçtiğimiz günlerde camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi. Üç aylar içerisinde başka kandil günü kalmazken Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip yılın son kandili ise Mevlid Kandili olacak. Peki 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet'e göre kandil tarihleri.
İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Mevlid Kandili, her yıl Hazreti Muhammed'in doğum günü vesilesiyle idrak ediliyor. Hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen bu özel gece Müslümanlar tarafından dualarla, ibadetlerle ve Mevlid-i Şerif okunarak kutlanıyor. Peki 2025 yılında Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor?
2025 Mevlid Kandili Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 yılında Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede camilerde Mevlid-i Şerif okunacak, dualar edilecek ve Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi bir kez daha rahmetle anılacak.
Mevlid Kandili'nin Anlamı ve Önemi
Mevlid kelimesi sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelir. İslam kültüründe ise özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletlerinde peygamberin doğum günü çeşitli törenlerle kutlanmış ve bu gelenek günümüze kadar devam etmiştir.