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2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Mevlid Kandili ibadetleri

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, geçtiğimiz günlerde camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi. Üç aylar içerisinde başka kandil günü kalmazken Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip yılın son kandili ise Mevlid Kandili olacak. Peki 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet'e göre kandil tarihleri.

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2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Mevlid Kandili ibadetleri

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Mevlid Kandili, her yıl Hazreti Muhammed'in doğum günü vesilesiyle idrak ediliyor. Hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen bu özel gece Müslümanlar tarafından dualarla, ibadetlerle ve Mevlid-i Şerif okunarak kutlanıyor. Peki 2025 yılında Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Mevlid Kandili Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 yılında Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede camilerde Mevlid-i Şerif okunacak, dualar edilecek ve Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi bir kez daha rahmetle anılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mevlid Kandili'nin Anlamı ve Önemi

Mevlid kelimesi sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelir. İslam kültüründe ise özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletlerinde peygamberin doğum günü çeşitli törenlerle kutlanmış ve bu gelenek günümüze kadar devam etmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türk edebiyatında bu geleneğin en önemli eserlerinden biri Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat" (Kurtuluş Vesilesi) adlı mesnevisidir. Yüzyıllardır mevlit merasimlerinde okunan bu eser, İslam dünyasında büyük bir kabul görmüştür.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mevlid Kandili'nde Yapılması Tavsiye Edilen İbadetler

Mevlid Kandili, manevi olarak kendimizi yenilemek ve Hazreti Muhammed'in ahlakını örnek almak için önemli bir fırsattır. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için yapılması önerilen ibadetler şunlardır:

Kur'an-ı Kerim Okumak: Peygamber Efendimizin rehberliğinde en önemli kaynak olan Kur'an-ı Kerim'den sureler okumak önerilir.

Salavat Getirmek: Peygamberimize salat ve selam göndermek, ona duyulan sevgiyi ifade etmenin en güzel yollarından biridir.

Tövbe ve Dua Etmek: Bu mübarek gecede geçmiş hatalar için af dilemek ve yeni başlangıçlar için dua etmek büyük önem taşır.

Sadaka Vermek: İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, Mevlid Kandili'ni bereketlendiren önemli bir davranıştır.