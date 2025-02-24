Sibirya'dan gelen Atlas Fırtınası İstanbul'u dondurdu!

Sibirya üzerinden gelen Atlas Fırtınası, İstanbul'u etkisi altına alarak kar yağışını hızla artırdı. Megakentte okullar tatil olurken, trafik durma noktasına geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 00:00

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Sibirya üzerinden gelen Atlas Fırtınası, İstanbul'u dondurdu. Megakent'te okullar tatil oldu. Trafik durdu. Kar yağışı bitmek bilmezken sıcak haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Günlerdir kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da güneşli havalar kendini göstermeye başlayacak. Kar yağışına veda edecek olan megakentte hava sıcaklıkları 11 dereceye kadar yükselecek.

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