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Mardin'de kız isteme meselesinde kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı olayda 2’si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43) hayatını kaybetti.

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Mardin’de kız isteme meselesinde kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.

Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası. (DHA)Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası. (DHA)

İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası. (DHA)Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası. (DHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası. (DHA)Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası. (DHA)

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Mardin'de, iki aile arasında 'kız isteme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 10 kişiden Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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