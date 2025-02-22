Mardin'de kız isteme meselesinde kan aktı! Ölü ve yaralılar var
Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı olayda 2’si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43) hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.