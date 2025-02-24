24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 23:36

Şubat ayının sonlarına yaklaşırken Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı birçok şehri beyaza bürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz günlerde bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden ve yerel yönetimlerden yapılan açıklamalar dikkatle takip edilirken öğrenciler ve veliler "24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor.

(Takvim Foto Arşiv)

24 ŞUBAT PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

👉SİİRT'TE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.



Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bugün ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.



Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

👉ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde bugün eğitim öğretim yapılamayacak.



İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

👉TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi ve özel ve okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

👉TRABZON'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

👉RİZE VE ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ: OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Kış şartlarının etkisini artırdığı Karadeniz bölgesinde, Rize ve Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

Ordu'da Tüm Okullara Kar Tatili

Ordu Valiliği, meteoroloji tahminlerini dikkate alarak kent genelinde kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan gaziler, hamileler, engelliler ve 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi. Güvenlik, sağlık ve karla mücadele ekipleri ise görevlerine devam edecek.

Rize'de Çığ Riskine Karşı Uyarı

Rize Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekti. Öğrencilerin ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla, 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında çalışan engelliler, hamileler ve 8 yaş altı çocuğu bulunan annelerin de idari izinli olacağı belirtildi. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Vali Baydaş'tan Öğrencilere Mesaj

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslenerek, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Okullar yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir, asıl anlamını sizlerle kazanır. Çayınızı yudumlarken kitap sayfalarında kaybolmaya devam edin ve kar manzaralarınızı bizlerle paylaşın." ifadelerini kullandı.

👉 SİNOP'TA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop'ta, kar nedeniyle il genelinde bugün için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.



Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde bugün eğitime ara verileceğini duyurdu.



Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının bugün de devam etmesinin beklendiği belirtildi.



Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime bugün için ara verildiği bildirildi.

👉ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak ve Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Valilik ve üniversite yetkilileri, olumsuz hava koşulları sebebiyle alınan tedbirleri duyurdu.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde bazı önlemler alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca il genelinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetleri de ertelenmiştir."

Bunun yanı sıra, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birimler tarafından değerlendirilecek.

Bartın Üniversitesi'nden Açıklama



Yoğun kar yağışının etkili olduğu bir diğer il olan Bartın'da da eğitim-öğretime ara verildi. Bartın Üniversitesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

👉GİRESUN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.



Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.



İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.



Öte yandan Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de bugün üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

👉BARTIN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.



Bu doğrultuda bugün il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

👉KASTAMONU MERKEZDE VE 10 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve 10 ilçede eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının ardından şiddetli soğuk ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.



Açıklamada, bu nedenle kent merkezindeki kurumlarda eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise Taşköprü, Daday, Hanönü, İhsangazi, Azdavay, Seydiler, Pınarbaşı, Doğanyurt, Devrekani ve Küre ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



İnebolu ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

👉 SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLECEK

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.



Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.



Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

👉 ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, anaokulları, kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar tatil kapsamında yer alıyor. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, engelli çocuğu bulunan kamu çalışanları ve anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

👉 BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

👉 AMASYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Amasya'da kar ve hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesinin, buzlanma riski oluşturabileceği ihtimali üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Amasya'da etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle; ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi Günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" denildi.

👉 KARABÜK'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.

KOCAELİ'NDE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kocaeli'nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde 24 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İzmit Kaymakamlığı, resmi X hesabından yaptığı açıklamada meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışı beklenmediğini ancak buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilçemizde kar yağışı beklenmemekle beraber hava sıcaklıklarının düşüşüne bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiğinden 24 Şubat 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime (özel eğitim dahil) İzmit ilçesinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Başiskele, Kartepe ve Karamürsel Kaymakamlıkları da benzer bir açıklama yaparak, buzlanma riski nedeniyle ilçelerindeki taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

ÇANKIRI'NIN BAYRAMÖREN İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçedeki tüm kademelerde bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARLIOVA'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Etkisi sürdüren yoğun tipi nedeniyle kaymakamlıktan yapılan açıklamada eğitime pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun tipi nedeniyle merkez ve köy okullarının tamamında 24.02.2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

GÜMÜŞHANE'NİN TORUL İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı. Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün il genelinde okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu. Vali gül, yaptığı paylaşımda, "Yarın (24 Şubat Pazartesi) hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek." dedi.

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın ( 24 Şubat Pazartesi) hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."