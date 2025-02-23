Esenyurt’ta alkollü sürücüye meydan dayağı! Park halindeki 7 arabaya çarptı... Kaçamadan enselendi
Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı. Kaçmaya çalışan sürücüye mahalleli meydan dayağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370'inci sokakta yaşandı.
7 ARABAYA ÇARPTI KAÇMAYA ÇALIŞTI
İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.
MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI
Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.