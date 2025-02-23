Esenyurt’ta alkollü sürücüye meydan dayağı! Park halindeki 7 arabaya çarptı... Kaçamadan enselendi

Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı. Kaçmaya çalışan sürücüye mahalleli meydan dayağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 17:09

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi.



O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. 7 araca çarpan alkollü sürücüye mahalle dayağı kamerada!



Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370'inci sokakta yaşandı.

Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı (İHA)





7 ARABAYA ÇARPTI KAÇMAYA ÇALIŞTI



İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.

Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı (İHA)



MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI



Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN