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Sakarya'da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Sakarya'da gece saatlerinde 11 yaşındaki kız çocuğu evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ela E. yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Sakarya’da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğu evde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Çocuğun babası Ercan E.'nin gözaltına alındı.

Sakarya'da 11 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. (İHA)Sakarya'da 11 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. (İHA)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acı olay, Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kardeşi ile birlikte olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Baba Ercan E. gözaltına alındı. (İHA)Baba Ercan E. gözaltına alındı. (İHA)

BABA GÖZALTINA ALINDI
Olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme gerçekleştiren polis ekiplerince hayatını kaybeden çocuğun babası Ercan E.'nin gözaltına alındı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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