Sakarya'da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu
Sakarya'da gece saatlerinde 11 yaşındaki kız çocuğu evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ela E. yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğu evde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Çocuğun babası Ercan E.'nin gözaltına alındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acı olay, Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kardeşi ile birlikte olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.