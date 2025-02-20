Sakarya’da kahreden olay! 11 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 05:43

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğu evde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Çocuğun babası Ercan E.'nin gözaltına alındı.

Sakarya'da 11 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. (İHA)

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acı olay, Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kardeşi ile birlikte olduğu öğrenilen 11 yaşındaki Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.