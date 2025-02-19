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Türkiye'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar! 19 Şubat KGM kapalı yol duyuruları

Kış şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Türkiye genelinde birçok yol ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi nedeniyle seyahat güvenliği risk altına girerken, bazı bölgelerde heyelan ve çökme gibi doğal olaylar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, işte Türkiye genelinde ulaşıma kapanan yolların güncel listesi...

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Türkiye’de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar! 19 Şubat KGM kapalı yol duyuruları

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde birçok kara yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı güzergahlarda heyelan ve yol çökmeleri de meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son bilgilere göre, işte trafiğe kapanan yolların detayları…

Fotoğraflar: KGMFotoğraflar: KGM

KAR SEBEBİYLE KAPANAN YOLLAR (19 ŞUBAT 2025)

Kapalı YolNedeniKapanma TarihiAçılma Tarihi
Karaman - Ayrancı - ErdemliKar ve Tipi03.12.2024 15:0019.02.2025 17:23
Hendek - KocaaliKar ve Tipi05.02.2025 10:0019.02.2025 17:23
Karaman - Mersin İl Sınırı - GüzelolukKar ve Tipi02.12.2024 17:0019.02.2025 17:23
Şuhut - BaşörenKar ve Tipi23.11.2024 16:2419.02.2025 17:23
Düzköy - MaçkaKar ve Tipi22.11.2024 10:0019.02.2025 17:23
Salmankaş Geçidi - ArpalıKar ve Tipi22.11.2024 10:0019.02.2025 17:23
Of - Çaykara - Bayburt (Soğanlı Geçidi)Kar ve Tipi22.11.2024 10:0019.02.2025 17:23
Ardanuç - YalnızçamKar ve Tipi24.11.2024 20:0019.02.2025 17:23
Suşehri - ŞerefiyeKar ve Tipi19.02.2025 08:0019.02.2025 17:23
Erzurum - TekmanKar ve Tipi19.02.2025 07:3019.02.2025 17:23
Ovit Dağı Geçidi (Eski Yol)Kar ve Tipi25.11.2024 08:0019.02.2025 17:23
Hozat - OvacıkKar ve Tipi19.02.2025 09:5019.02.2025 17:23

KGM kapalı yollar listesiKGM kapalı yollar listesi

🚨 Heyelan ve Çökme Nedeniyle Kapanan Yollar

Kapalı YolNedeniKapanma TarihiAçılma Tarihi
Yedisu - KarakoçanHeyelan11.12.2023 14:3019.02.2025 17:23
Gazipaşa - Anamur (Melleç İl Yolu)Heyelan23.01.2022 10:0019.02.2025 17:23
Turgutreis - GüllükÇökme25.12.2024 19:0019.02.2025 17:23
Pazaryolu - AşkaleHeyelan23.08.2023 15:3019.02.2025 17:23

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