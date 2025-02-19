Türkiye’de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar! 19 Şubat KGM kapalı yol duyuruları

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 19:08

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde birçok kara yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı güzergahlarda heyelan ve yol çökmeleri de meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son bilgilere göre, işte trafiğe kapanan yolların detayları…