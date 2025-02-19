Yoğun kar yağışı hava trafiğini felç etti! Uçuşu iptal olan yolcuların hakları neler?

ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİKLİĞİ VE AÇIĞA ALMA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Yoğun hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen uçuşlarda, yolcular biletlerini ceza ödemeden değiştirme veya açık bilete çevirme hakkına sahiptir. Her hava yolu şirketinin bu süreçte sunduğu farklı opsiyonlar olabilir:

THY: Olağanüstü hâl (OHAL); acil durum ifade eden salgın hastalıklar, toplumu etkileyen negatif olaylar veya ilgili uçuşun gerçekleşmesine uygun olmayan meteorolojik şartlar, doğal afetler gibi durumları içerir. Bu gibi durumlarda; İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde internet sitemiz ve mobil uygulamamızdaki "bilet yönetimi" kısmından gerçekleştirebilirsiniz.

Olağanüstü hâl nedeniyle uçuş aksaklığı yaşayan yolcularımıza, belirlenmiş kurallar dahilinde başka bir uçuşla değişiklik yapma kolaylığı sağlıyoruz. Uçuşunu değiştirmek istemeyen yolcularımıza belirlenmiş ücret kuralları dâhilinde iade kolaylığı sağlıyoruz. (Kısmi olarak kullanılmış biletlerinizde iade kısmi olarak gerçekleştirilir.)

Pegasus: Havayolumuz tarafından tüm tedbirler alınmasına rağmen olağanüstü hallerden kaynaklanan uçuş aksaklıklarında havayolumuzca tazminat ödemesi yapılmamaktadır. Olağanüstü haller özellikle siyasi istikrarsızlık, ilgili uçuşun gerçekleştirilmesine uygun olmayan meteorolojik şartlar, doğal afetler, güvenlik riskleri, beklenmedik uçuş emniyeti noksanlıkları, grev, hava trafiği ve havalimanı kısıtlamaları gibi operasyonu etkileyen durumlar sonucunda ortaya çıkabilir.

Geri ödeme ve güzergah değişikliği hakkı ise sadece beş saat ve üzerinde gecikmeli olarak gerçekleştirilen seferlerde uygulanır

AJet: Seçilen tarihlerde müsaitlik durumuna bağlı olarak bilet değişikliği yapabilirsiniz.