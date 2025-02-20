Feroz Ahmad kimdir, kaç yaşında? Feroz Ahmad’ın hastalığı neydi, neden vefat etti?

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 13:41

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Feroz Ahmad , 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü tarihçinin vefat haberinin ardından biyografisine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Feroz Ahmad kimdir, kaç yaşında? Feroz Ahmad'ın hastalığı neydi ve neden vefat etti?

Hint kökenli Amerikalı ve Türk tarihçi Feroz Ahmad 1938'de Delhi'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini 1958'de Delhi Üniversitesi Tarih Bölümünde aldı. Ardından Londra Üniversitesi'ne gitti. Burada Bernard Lewis'in yanında Türk politikasında İttihat ve Terakki Partisi 1908-1913 isimli doktora tezi hazırladı. Tez kapsamında 1962-1964 yılları arasında Türkiye'de çalışmalar yaptı.

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Ünlü tarihçi, Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Massachusetts Üniversitesi'nden yardımcı doçent unvanı aldı. Aynı üniversitede 1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör oldu. 1980-1981 yıllarında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde dersler verdi. İngiltere ve Türkiye'de araştırmalar yaptı.

1997-1998 yıllarında Türkiye'de Fulbright öğretim üyesi olarak görev yaptı. Massachusetts Üniversitesi'nden emekli olarak Türkiye'ye geldi. Türk vatandaşlığı aldı ve özel bir üniversitede ders vermeye başladı.