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Selçuk Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı hakkında yeni detay! Öğrenci Bestami dekan yardımcısını bu yüzden vurmuş!

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Bestami Serdar E.’nin dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı fakültenin bir başka bölümünden mezun olan öğrencinin ortak derslerden muaflık istemesi üzerinde çıkan gerginlikte sakinleştirmek için odasına çağıran Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal’ı vurduğu öğrenildi.

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Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırı hakkında yeni detay! Öğrenci Bestami dekan yardımcısını bu yüzden vurmuş!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı.

Selçuk Üniversitesi'nde dehşet (DHA)Selçuk Üniversitesi'nde dehşet (DHA)

Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen (DHA)Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen (DHA)

ORTAK DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ
Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.

Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal (DHA)Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal (DHA)

Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı 'KADES' uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.

Bestami Serdar E. (DHA)Bestami Serdar E. (DHA)

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ODASINA ÇAĞIRMIŞ
Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti. Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi.

Selçuk Üniversitesi'nde dehşet (DHA)Selçuk Üniversitesi'nde dehşet (DHA)

FAKÜLTEDE 'X-RAY' CİHAZI YOK
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde 'X-Ray' cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E.'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fakültede panik