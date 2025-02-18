Selçuk Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı hakkında yeni detay! Öğrenci Bestami dekan yardımcısını bu yüzden vurmuş!
Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Bestami Serdar E.’nin dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı fakültenin bir başka bölümünden mezun olan öğrencinin ortak derslerden muaflık istemesi üzerinde çıkan gerginlikte sakinleştirmek için odasına çağıran Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal’ı vurduğu öğrenildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı.
Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.
ORTAK DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ
Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.