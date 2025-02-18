Konya'da fakülte ortasında ateş saçtı! Dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı

Selçuk Üniversitesi'nde dekan yardımcısı, bir şahıs tarafından vuruldu. Şahıs ardından intihar girişiminde bulundu.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı, bir şahıs tarafından vuruldu. Şahıs ardından intihar girişiminde bulundu. Olay saat 14.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi'nde meydana geldi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakülte içinde aynı bölümden mezun olduğu belirtilen Bestami Serdar E. tarafından tabancayla vuruldu.



Bestami Serdar E. daha sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı dekan yardımcısı ve şüpheli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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