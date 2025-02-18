Tarım Kredi Market'ten indirimli Ramazan fırsatları! 15 Şubat- 15 Mart aktüel listesi geldi: Hurma, süt, yumurta, peynir...
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel hazırladığı gıda kolisini satışa sundu. Kolinin içinde Tarım Kredi markalı nohut, fasulye, pirinç, bulgur gibi temel bakliyat ürünlerinin yanı sıra birçok mutfak ürünü bulunuyor. Bunun yanı sıra, kahve makinesi, süpürge, ütü, ayakkabılık ve kitaplık gibi ev eşyalarında da cazip indirimler sunuyor. İşte Tarım Kredi Market'in Ramazan'a özel güncel aktüel broşüründeki fırsatlar!
Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak Ramazan kampanyasını duyurdu. İndirimli ürünler listesinde temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine, hatta elektronik ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ramazan sofralarına özel olarak süt, yumurta, zeytin, kaşar peyniri, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market'te Ramazan fırsatları…
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ RAMAZAN KOLİSİ
- Ayçiçek Yağı
- Kırmızı Mercimek
- Pilavlık Pirinç
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ
- Anadolu Domates Salçası
- Anadolu Osmancık Pirinç
- Anadolu Yeşil Mercimek