Tarım Kredi Market’ten indirimli Ramazan fırsatları! 15 Şubat- 15 Mart aktüel listesi geldi: Hurma, süt, yumurta, peynir...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 15:46

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak Ramazan kampanyasını duyurdu. İndirimli ürünler listesinde temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine, hatta elektronik ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ramazan sofralarına özel olarak süt, yumurta, zeytin, kaşar peyniri, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market'te Ramazan fırsatları…