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Tarım Kredi Market'ten indirimli Ramazan fırsatları! 15 Şubat- 15 Mart aktüel listesi geldi: Hurma, süt, yumurta, peynir...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel hazırladığı gıda kolisini satışa sundu. Kolinin içinde Tarım Kredi markalı nohut, fasulye, pirinç, bulgur gibi temel bakliyat ürünlerinin yanı sıra birçok mutfak ürünü bulunuyor. Bunun yanı sıra, kahve makinesi, süpürge, ütü, ayakkabılık ve kitaplık gibi ev eşyalarında da cazip indirimler sunuyor. İşte Tarım Kredi Market'in Ramazan'a özel güncel aktüel broşüründeki fırsatlar!

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Tarım Kredi Market’ten indirimli Ramazan fırsatları! 15 Şubat- 15 Mart aktüel listesi geldi: Hurma, süt, yumurta, peynir...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak Ramazan kampanyasını duyurdu. İndirimli ürünler listesinde temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine, hatta elektronik ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ramazan sofralarına özel olarak süt, yumurta, zeytin, kaşar peyniri, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market'te Ramazan fırsatları…

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ RAMAZAN KOLİSİ

  1. Ayçiçek Yağı
  2. Kırmızı Mercimek
  3. Pilavlık Pirinç

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ

  1. Anadolu Domates Salçası
  2. Anadolu Osmancık Pirinç
  3. Anadolu Yeşil Mercimek

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  1. Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt
  2. Tarım Kredi Şişe Ayran
  3. Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  1. Tarım Kredi Altın Filiz Çay
  2. Tarım Kredi Tahin
  3. Tarım Kredi Çiçek Balı

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  1. Tarım Kredi Limonata
  2. Tarım Kredi Şerbeti
  3. Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

  1. Cedid Hurma

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)

Datella Hurma