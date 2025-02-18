Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 KS 703 plakalı cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 8'i hükümlü 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.