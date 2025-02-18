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Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

AA
AA takvim.com.tr;
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Afyonkarahisar’da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 KS 703 plakalı cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var (AA)Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var (AA)

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 8'i hükümlü 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var (AA)Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var (AA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var (AA)Afyonkarahisar'da feci kaza! Cezaevi aracı şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var (AA)

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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