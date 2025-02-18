CHP toz duman oldu! Yavaş cephesi İmamoğlu'na meydan okudu

CHP, şaibeli kurultay tartışmaları nedeniyle toz duman oldu. Kılıçdaroğlu cephesi Özel’e, Yavaş cephesi ise İmamoğlu’na meydan okudu.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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CHP'DE devam eden şaibeli kurultay tartışmaları, Kılıçdaroğlu'na yakın eski siyasiler ile genel merkezi karşı karşıya getirdi. Eski il ve ilçe başkanları bu süreçte kurultayın şaibeli olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunarak Özgür Özel'i hedef seçti.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, "Ülkemizi, halkımızı ve partimizi bu sıkışıklıktan, belirsizlikten, ayrışmadan ve kaostan kurtarmanın en doğru ve tek yolu CHP'nin acil bir olağanüstü kurultaya gitmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise ABB Başkanı Mansur Yavaş cephesi İmamoğlu kanadına karşı atağa geçti. CHP'li 21 il belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptıklarını bildirdi.



Ankara'da Beypazarı, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Haymana, Polatlı, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Gölbaşı ilçe belediye başkanları da harekete geçti. Mansur Yavaş'a destek mesajlarını iletti.

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