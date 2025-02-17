SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Selçuk Üniversitesi'nde bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı

Konya’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Bestami Serdar E. isimli öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:55
Selçuk Üniversitesi’nde bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Bestami Serdar E. isimli öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

    Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı. (DHA)Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı. (DHA)

    Yaralanan Yeşildal ile öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

    Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı. (DHA)Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı. (DHA)

    Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

    Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir öğrenci (fotoğrafta) (DHA)Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir öğrenci (fotoğrafta) (DHA)

    YARALILAR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE KALDIRILDI

    İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN