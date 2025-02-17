Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı. (DHA) Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 'nde bugün saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E ., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal 'ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

Yaralanan Yeşildal ile öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihara kalkıştı. (DHA)

Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir öğrenci (fotoğrafta) (DHA)

YARALILAR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE KALDIRILDI

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.