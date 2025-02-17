İstiklal Caddesi’nde restoranda yangın

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu.

İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın (DHA) Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın