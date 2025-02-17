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İstiklal Caddesi'nde restoranda yangın

İstiklal Caddesi'nde bir restoranın mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken restoranda maddi hasar oluştu.

DHA DHA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 13:14 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 13:18
İstiklal Caddesi’nde restoranda yangın

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    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu.

    İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın (DHA)İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın (DHA)

    Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki restoranda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar itfaiyeye haber verdi.

    İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

    İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın (DHA)İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın (DHA)

    Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede paniğe neden oldu.

    İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın (DHA)İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın (DHA)

    Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

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