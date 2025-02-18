Avcılar’da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!

Avcılar’da plastik geri dönüşüm tesisinde dün yangın çıktı.Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, uzun süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınabildi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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İstanbul Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz nasıl çıktığı bilinmeyen yangın, uzun saatler sonra güçlükle kontrol altına alınabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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