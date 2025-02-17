Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! 5 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 19:47

İstanbul Avcılar 'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın | (DHA)

Yangın, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi.