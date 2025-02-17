Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! 5 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi
İstanbul Avcılar’da bir plastik geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstanbul Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi.
Çalışanlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı.