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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! 5 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

İstanbul Avcılar’da bir plastik geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İHA
İHA takvim.com.tr;
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Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! 5 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

İstanbul Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın | (DHA)Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın | (DHA)

Yangın, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın | (DHA)Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın | (DHA)

Çalışanlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın | (DHA)Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın | (DHA)

5 İLÇEDEN İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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