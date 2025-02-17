Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şoke eden detaylar! İfadelerine ulaşıldı

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Yangın, 8 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu tespit edildi. (DHA) 'MADDE ETKİSİNDEYDİ, ÇIKAMADI'

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı.