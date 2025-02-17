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Kadıköy'deki tarihi karakol yangınında şoke eden detaylar! İfadelerine ulaşıldı

İstanbul'da 19'ncu yüzyılda inşa edilen tarihi Rıza Paşa Karakolu'nda çıkan yangının detayları belli oldu. Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu tespit edildi. Şarman ile birlikte yangın esnasında karakolda olan arkadaşlarının ifadelerine de ulaşıldı. İşte Detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 08:18 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 08:18
Kadıköy’deki tarihi karakol yangınında şoke eden detaylar! İfadelerine ulaşıldı

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    Yangın, 8 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu tespit edildi. (DHA)Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu tespit edildi. (DHA)

    'MADDE ETKİSİNDEYDİ, ÇIKAMADI'
    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı.

    Kadıköy'deki tarihi karakol yangınının detayları ortaya çıktı. (DHA)Kadıköy'deki tarihi karakol yangınının detayları ortaya çıktı. (DHA)

    Polisin görüşmeleri sonrası, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi. Emniyetteki ifade veren arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık" şeklinde konuştukları öne sürüldü.

    Şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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