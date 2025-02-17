Ümraniye’de dere kenarında erkek cesedi bulundu: Üzerinden kimlik çıkmadı

İstanbul Ümraniye'de dere kenarında kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İstanbul Ümraniye'de dere kenarında kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İHBAR SONRASI EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Olay, saat 09.30 sıralarında Şenol Güneş Bulvarı'ndan meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimliği çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.