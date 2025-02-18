Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor!

Ankara’da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarına göre Ankara'da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Başkentte 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN