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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor!

Ankara’da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti.

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Ankara’da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor!

Sahte içki nedeniyle can kayıpları artıyor. Soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarına göre Ankara'da 54 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Başkentte 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Ankarada sahte alkolden ölenlerin sayısı 54e yükseldi! 40ı da yoğun bakımda!Ankarada sahte alkolden ölenlerin sayısı 54e yükseldi! 40ı da yoğun bakımda!
Ankara'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi! 40'ı da yoğun bakımda!

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