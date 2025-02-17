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Ankara'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi! 40'ı da yoğun bakımda!

Ankara’da sahte alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 54’e yükseldi. 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Peki sahte alkol nasıl anlaşılır? İşte uzmanların sahte alkol açıklamaları...

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:25
Ankara’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 54’e yükseldi! 40’ı da yoğun bakımda!

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    Başkentte sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

    Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

    Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

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    Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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    SAHTE ALKOL GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR
    Son günlerde özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birçok kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen sahte alkol ile ilgili Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Başkanı Dr. Ayça Açıkalın Akpınar uyarılarda bulundu.

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    Erken tedavinin önemine değinen Akpınar; "Maalesef karbonmonoksit zehirlenmeleri, sahte alkol zehirlenmelerinde son zamanlarda artış meydana geldi. Bunların etkin tedavisi oldukça önemli. Genç erişkinler oldukça maruz kalıyor. Erken dönemde hem koruyucu önlem alarak maruziyetin olmaması en büyük hedefimiz özellikle metil alkol zehirlenmelerinde. Kesinlikle sahte alkol riski olabilecek barkodsuz, açıktan hiçbir alkolü içmemeleri en önemlileri. Ama tabi bir şekilde maruz kalırlarsa da çok erken dönemde bulanık görme, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar olursa hızlıca en yakın hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Erken tedavi bu hastalıkta oldukça önemli" dedi.

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    Sahte alkolün renk ve tatla ayırt edilemeyeceğinin altını çizen Dr. Akpınar; alkol kullanan kişilerin barkodlu içecekler tüketmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar "Sahte alkol ile gerçek alkolü ayırt etmek tadından, kokusundan ya da renginden maalesef mümkün değil. O nedenle kesinlikle ruhsatlı yerlerden alınmış, kapalı, kutusu olan, üzerinde barkodu olan içecekleri tüketmelerini öneriyoruz. Açıktan alınmış her içecekte böyle bir risk olabiliyor" ifadelerini kullandı.

    EN SIK ÖLÜM NEDENİ METİL ALKOL
    40 yaş altı ölümlerde trafik kazalarının haricinde zehirlenmelerin de ön planda olduğunu belirten Prof. Dr. Akpınar, "Zehirlenmelerin çok büyük bir kısmı metil alkol zehirlenmeleri. Son 5-10 yıllık verileri değerlendirdiğimizde en sık ölüm nedeni maalesef metil alkol. Üzücü olan da hastaların bunu kazara alması. Yani herhangi bir öz kıyım düşüncesi olmadan dışarıda sahte içkiye maruz kalıp geç dönemde acil servise gelip hayatını kaybetmeleri. Kazara zehirlenmeler, metanol zehirlenmelere bağlı ölüm oranları yüksek." ifadelerini kullandı.

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