Ankara’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 54’e yükseldi! 40’ı da yoğun bakımda!

Erken tedavinin önemine değinen Akpınar; "Maalesef karbonmonoksit zehirlenmeleri, sahte alkol zehirlenmelerinde son zamanlarda artış meydana geldi. Bunların etkin tedavisi oldukça önemli. Genç erişkinler oldukça maruz kalıyor. Erken dönemde hem koruyucu önlem alarak maruziyetin olmaması en büyük hedefimiz özellikle metil alkol zehirlenmelerinde. Kesinlikle sahte alkol riski olabilecek barkodsuz, açıktan hiçbir alkolü içmemeleri en önemlileri. Ama tabi bir şekilde maruz kalırlarsa da çok erken dönemde bulanık görme, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar olursa hızlıca en yakın hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Erken tedavi bu hastalıkta oldukça önemli" dedi.

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Sahte alkolün renk ve tatla ayırt edilemeyeceğinin altını çizen Dr. Akpınar; alkol kullanan kişilerin barkodlu içecekler tüketmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar "Sahte alkol ile gerçek alkolü ayırt etmek tadından, kokusundan ya da renginden maalesef mümkün değil. O nedenle kesinlikle ruhsatlı yerlerden alınmış, kapalı, kutusu olan, üzerinde barkodu olan içecekleri tüketmelerini öneriyoruz. Açıktan alınmış her içecekte böyle bir risk olabiliyor" ifadelerini kullandı.

EN SIK ÖLÜM NEDENİ METİL ALKOL

40 yaş altı ölümlerde trafik kazalarının haricinde zehirlenmelerin de ön planda olduğunu belirten Prof. Dr. Akpınar, "Zehirlenmelerin çok büyük bir kısmı metil alkol zehirlenmeleri. Son 5-10 yıllık verileri değerlendirdiğimizde en sık ölüm nedeni maalesef metil alkol. Üzücü olan da hastaların bunu kazara alması. Yani herhangi bir öz kıyım düşüncesi olmadan dışarıda sahte içkiye maruz kalıp geç dönemde acil servise gelip hayatını kaybetmeleri. Kazara zehirlenmeler, metanol zehirlenmelere bağlı ölüm oranları yüksek." ifadelerini kullandı.