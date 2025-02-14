İstanbul namaz vakitleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Akşam ezanı bugün 18:46 itibariyle okunacak. Peki, İstanbul'da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet takvimine göre İstanbul'da haftalık namaz vakitleri...
İstanbul namaz vakitleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Akşam ezanı bugün 18:46 itibariyle okunacak. Peki, İstanbul'da yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet takvimine göre İstanbul'da haftalık namaz vakitleri...
16 Şubat (bugün) akşam ezanı kaçta okunuyor?
İstanbul'da bugün akşam ezanı saat 18:46'da okunacak.
16 Şubat (bugün) yatsı ezanı kaçta okunuyor?
Diyanet takvimine göre İstanbul'da bugün yatsı ezanı 20:06'da okunacak.
İstanbul'da haftalık namaz vakitleri nasıl, saat kaçta?
Diyanet takvimine göre İstanbul' da namaz vakitleri yukarıdaki gibidir.