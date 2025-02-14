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5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı

Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 5 kişinin ölümü, 38 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otobüsün Şırnak'taki terminalden çıkış anı kameraya yansıdı. Öte yandan Bingöl Valisi Ahmet Hamd Usta, yaralanan 2 kişiyi ziyareti esnasında yaralananların emniyet kemeri taktığını belirterek, "Emniyet kemeri hayat kurtarır’ cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşamki kazada bir kez daha tescillenen, hayat kurtaran bir tedbirdir." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:03 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:26
5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı

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    Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi.

    Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)

    5 KİŞİ ÖLDÜ 38 KİŞİ YARALANDI

    Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CFU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.

    Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Erzurumlu Sözleşmeli Er, kazada hayatını kaybetti. (İHA)Erzurumlu Sözleşmeli Er, kazada hayatını kaybetti. (İHA)

    KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

    Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Feci kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi, Genç Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi. Derviş Öcal, Kübra Ağırman ve Abdulkuddus Bozuk'un cenazelerinin otopsi işlemleri sonrası Mardin'e, Salih Demirel'in cenazesinin ise memleketi Şırnak'a gönderileceği kaydedildi.

    ırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)ırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

    TERMİNALDEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA

    Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen ve 5 kişinin öldüğü yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Bingöl'de şarampole devrilen otobüsün Şırnak'taki terminalden çıkış anı kamerada!

    İki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince muhafaza altına alınan yolcu otobüsünde uzman ekiplerce teknik inceleme yapılacak ve kamera kayıtları incelenecek.

    Bingöl Valisi Ahmet Hamd Usta, Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 kişiyi ziyaret etti. (DHA)Bingöl Valisi Ahmet Hamd Usta, Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 kişiyi ziyaret etti. (DHA)

    KAZADA EMNİYET KEMERİ DETAYI

    Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Usta, açıklamasında emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

    "Hepsinin yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla 'emniyet kemeri hayat kurtarır' cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşam yaşanan kazada bir kez daha tescillendi. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyiniz."

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