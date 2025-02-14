5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Feci kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi, Genç Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi. Derviş Öcal, Kübra Ağırman ve Abdulkuddus Bozuk'un cenazelerinin otopsi işlemleri sonrası Mardin'e, Salih Demirel'in cenazesinin ise memleketi Şırnak'a gönderileceği kaydedildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamd Usta, Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 kişiyi ziyaret etti. (DHA)

KAZADA EMNİYET KEMERİ DETAYI

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Usta, açıklamasında emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Hepsinin yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla 'emniyet kemeri hayat kurtarır' cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşam yaşanan kazada bir kez daha tescillendi. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyiniz."