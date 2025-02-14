5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi.
5 KİŞİ ÖLDÜ 38 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CFU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Feci kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi, Genç Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi. Derviş Öcal, Kübra Ağırman ve Abdulkuddus Bozuk'un cenazelerinin otopsi işlemleri sonrası Mardin'e, Salih Demirel'in cenazesinin ise memleketi Şırnak'a gönderileceği kaydedildi.
TERMİNALDEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA
Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen ve 5 kişinin öldüğü yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
İki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince muhafaza altına alınan yolcu otobüsünde uzman ekiplerce teknik inceleme yapılacak ve kamera kayıtları incelenecek.
KAZADA EMNİYET KEMERİ DETAYI
Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Usta, açıklamasında emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Hepsinin yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla 'emniyet kemeri hayat kurtarır' cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşam yaşanan kazada bir kez daha tescillendi. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyiniz."