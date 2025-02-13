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Kendini mehdi ilan etti! Babasını öldürdü! Evden gelen sesler üzerine ekipler harekete geçti

Uşak'ta korkunç bir olay yaşandı. Bir evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Zeki Yılmaz isimli kişinin cenazesi ile karşılaştı. Yılmaz'ın katili oğlu Tolga Yılmaz çıktı. Kendisinin mehdi olduğunu söyleyen Tolga Yılmaz'ın ifadeleri kan dondurdu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 10:39 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:01
Kendini mehdi ilan etti! Babasını öldürdü! Evden gelen sesler üzerine ekipler harekete geçti

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    Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi.

    Tolga Yılmaz ile babası Zeki Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga Yılmaz, babasını sırtından bıçakladı.

    Evden gelen sesler üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeki Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Tolga Yılmaz ise polis tarafından gözaltına alındı. Zeki Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını bıçakla öldürdü. (DHA)Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını bıçakla öldürdü. (DHA)

    KENDİSİNİN MEHDİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
    Öte yandan gözaltına alınan Tolga Yılmaz'ın ifadesinde, iddiaya göre, kendisinin mehdi olduğunu, babası Zeki Yılmaz'ın ise din düşmanı olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Yılmaz, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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