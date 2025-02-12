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Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı ve rekatları!

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi İslam alemi için çok özel ve mübarek kabul edilen bir gecedir. Bu gece günahların affı için tövbe edilip dua edilen nafile ibadetlerin yapıldığı, Allah'a yakınlaşmanın pekiştirildiği bir zaman dilimidir. İslam alimleri Berat Kandili'nin namazla, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek ihya edilmesini tavsiye etmektedir. Peki Berat Kandili'nde nasıl namaz kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekattır? İşte bu mübarek gecenin ibadetlerine dair tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:31
Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı ve rekatları!

Berat Kandili, Müslümanlar için çok mübarek kabul edilen, günahların affı için tövbelerin yapıldığı ve duaların yoğun bir şekilde okunduğu bir gecedir. Şaban ayının 15. gecesi olan bu gece, aynı zamanda nafile ibadetlerin çokça yerine getirildiği rahmet gecelerindendir.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı ve rekatları!

Berat Kandili, Allah'ın affına ve bağışlamasına mazhar olmayı arzu eden müminler için bir fırsattır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gece ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

"Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar." (Tirmizî, Ṣavm, 39; İbn Mâce, İḳâmetü'ṣ-ṣalât, 191)

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı ve rekatları!

Bu gecede, Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği belirtilmiş ve Müslümanlar, ellerini semaya açarak af ve mağfiret dilerler.

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı ve rekatları!

Berat gecesinin önemi, sadece tövbe ve dua etmekle kalmaz, aynı zamanda bir başka hadiste Peygamber Efendimiz (sav), bu geceyi ibadetle geçirmenin faziletini vurgulamıştır:

"Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der." (İbn Mâce, İḳâmetü'ṣ-ṣalât, 191)

Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Nafile namazı kılınışı ve rekatları!

Berat Kandili'nde Yapılması Tavsiye Edilen İbadetler

Berat Kandili'nde nafile ibadetlere yönelmek, Allah'a yaklaşmanın en güzel yollarından biridir. İslam âlimleri, bu geceyi oruçla geçirmenin ve geceyi namaz ve dua ile ihya etmenin faziletli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları veya bu geceyi tövbe ve dua ile değerlendirmeleri önerilmektedir.